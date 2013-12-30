Последний день года будет облачным с прояснениями

31 декабря по Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В Украине, кроме западных и большинства северных областей, ночью и в первой половине дня туман, слабый гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью и днем будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла (на Закарпатье и в Крыму днем - 3-8° тепла).

По Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем - от 3° мороза до 2° тепла.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на протяжении суток - около 0°.