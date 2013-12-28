Завтра в Крыму - до 15° тепла

Завтра, 29 декабря, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами туман, ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, на побережье Крыма 0-5° тепла; днем 1-6° тепла, в западных областях и в Крыму 5-10°, на юге Крыма 13-15° тепла.

В Киеве и Киевской области существенные осадки не ожидаются, ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области от 4° мороза до 1° тепла, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.