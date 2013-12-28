Наследников Конан Дойла лишили прав на Шерлока Холмса

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times, постановление суда касается произведений писателя, изданных до 1 января 1923 года.

Теперь образы Шерлока Холмса и Доктора Ватсона могут быть использованы авторами новых художественных произведений без соответствующих выплат его наследникам.

Адвокат наследников состояния Артура Конан Дойла заявил, что в настоящее время его клиенты изучают возможность подачи апелляции на решение суда.