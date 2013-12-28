Наследников Конан Дойла лишили прав на Шерлока Холмса
00:31, 28 декабря 2013Общество
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Федеральный суд США лишил наследников состояния Артура Конан Дойла авторских прав на 50 его произведений, где фигурирует Шерлок Холмс
Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times, постановление суда касается произведений писателя, изданных до 1 января 1923 года.
Теперь образы Шерлока Холмса и Доктора Ватсона могут быть использованы авторами новых художественных произведений без соответствующих выплат его наследникам.
Адвокат наследников состояния Артура Конан Дойла заявил, что в настоящее время его клиенты изучают возможность подачи апелляции на решение суда.
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