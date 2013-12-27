В Запорожье задержан "вор в законе" по кличке «Принц»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, вчера во время санкционированного личного обыска у «коронованного вора» изъят снаряженный патронами пистолет «ТТ» со стертым серийным номерам. Оружие уже направлено на экспертизу в НИЭКЦ ГУМВС области.

Также у мужчины нашли порошкообразное вещество, которое, возможно, является наркотическим, что тоже установят эксперты.

Как говорится в сообщении, «коронованный» в 1990 году «Принц» неоднократно отбывал наказание за совершение тяжких преступлений на территории Грузии и Российской Федерации. Привлекался к уголовной ответственности и в Украине за незаконный оборот наркотиков.

Читайте также: Милиция выдворила из Украины "вора в законе" Лавасоглы Батумского - МВД

Летом этого года в Крыму в автомобиле, на котором передвигался «Принц», УБОПовцы изъяли бейсбольную биту, обрез охотничьего ружья, пистолет с патронами и кокаин, отметили в пресс-службе.

По данным фактам было начато уголовное производство по статьям 263, 309 Уголовного кодекса Украины. «В ходе досудебного расследования во время решения вопроса об избрании меры пресечения суд принял решение отпустить «коронованного преступника» под залог в размере 970 тыс. грн», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, собрав все доказательства противоправной деятельности «вора в законе», правоохранители направили дело с обвинительным актом на рассмотрение суда, добавили в ГУБОП.

В настоящее время дело рассматривается в Киевском районном суде Симферополя, а «Принц», оплатив залог, вернулся на свободу.

«Сейчас в действиях «вора» опять видятся признаки уголовных правонарушений в сфере незаконного обращения оружия и наркотических средств. Однако, в соответствии с действующим законодательством, решение об избрании «вору в законе» меры пресечения будет решать исключительно суд», - отметили в ГУБОП.