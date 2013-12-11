Милиция выдворила из Украины "вора в законе" Лавасоглы Батумского - МВД

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Сообщается, что работники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВС Украины в Одесской области разоблачили группу лиц, среди которых был коронованный за рубежом в 2013 году вор в законе по прозвищу Лавасоглы Батумский.

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У одного из мужчин изъят пистолет иностранного производства, который направлен в НИЭКЦ при ГУМВС области для исследования, а его владелец отпущен под личное обязательство.

Сейчас вор в законе выдворен за пределы Украины, ему запрещен въезд на территорию нашего государства на протяжении последующих 3 лет, а его соратников проверяют на причастность к совершению других преступлений.