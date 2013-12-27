ГАИ предупреждает об ухудшении условий на дорогах
01:36, 27 декабря 2013Общество
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В пятницу, 27 декабря, в восточной части Украины ночью и утром будут наблюдаться туманы, изморось, гололед, видимость будет составлять 200-500 м.
ГАИ предупреждает об ухудшении условий на дорогах / Фото: zautok.bloglit.ru
ГАИ обращает внимание водителей на то, что во время поездок в условиях недостаточной видимости нужно быть предельно внимательными и осторожными, строго соблюдать требования Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.
"При тумане расстояние до объекта кажется в несколько раз больше, чем в действительности. Поэтому при попадании в полосу тумана водителям необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до транспортных средств, которые движутся впереди", - предостерегают в ГАИ и советуют водителям двигаться с включенным ближним светом фар, а также отказаться от рискованных маневров.
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