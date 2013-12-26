Завтра на Прикарпатье до 13° тепла

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на юге Крыма 1-6° тепла; днем 2-7° тепла, в Крыму и местами на Прикарпатье 8-13°.

В Киеве и области в пятницу - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с.

Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 2-7° тепла, в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.