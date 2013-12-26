В Киеве осужден вор, который за полгода обокрал 18 квартир

Подольский районный суд Киева вынес приговор 37-летнему киевлянину, который за полгода совершил на территории столицы серию квартирных краж, завладев чужим имуществом на сумму более 220 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Подольского района Киева, установлено, что с апреля по октябрь нынешнего года жертвами вора стали жители 18 квартир, расположенных на первом-втором этажах домов в Подольском и Шевченковском районах. Через незапертые балконные двери и окна человек беспрепятственно проникал в квартиру и похищал деньги, золото и мобильные телефоны, которые затем сбывал на местных рынках.

Приговором суда злоумышленник признан виновным по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище) и осужден к 4 годам 9 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданские иски потерпевших на сумму более 220 тыс. грн.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений и был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно в марте этого года.

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