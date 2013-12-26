S&P подтвердило прогноз роста ВВП Украины по итогам года

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило прогноз роста экономики (ВВП) Украины на уровне 1% и спрогнозировало рост ВВП в 2014 году также на уровне 1%.

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Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, размещенном на корпоративном сайте.

Номинальный ВВП, по прогнозам S&P, составит 181 млрд долл. в 2013 году и 200 млрд долл. в 2014 году.

Одновременно агентство спрогнозировало рост экономики в 2015 и 2016 годах на 2,5% и 3,5%, соответственно.

S&P также пересмотрело прогноз роста госдолга в течение ближайших трех лет. В частности, по расчетам рейтингового агентства, отношение долга к ВВП в 2013 году составит 36,3% ВВП, в 2014 году – 38,7% ВВП, в 2015 – 39,1% ВВП. Ранее S&P прогнозировало рост госдолга в 2014 году на уровне не менее 40% ВВП.

Снизить объем долга, по информации S&P, Украине удастся только к 2016 году – до 37,9% ВВП.

Кроме того, S&P прогнозирует достаточно резкий рост цен в Украине, начиная с 2014 года. Согласно прогнозу, уровень инфляции до конца 2013 года составит не более 0,5%. Однако уже в 2014 году агентство прогнозирует инфляцию 5%, а в 2015 и 2016 годах – 8%.

При этом рейтинговое агентство не прогнозирует курс гривни в отношении доллара США.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-», повысив одновременно прогноз до «стабильного» с «негативного».

По мнению аналитиков Standard & Poor's, острота внешних и бюджетных проблем Украины существенно снизилась после объявления о получении финансовой помощи от России.

Напомним, что 1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам были негативные. Вслед за снижением суверенного рейтинга были снижены кредитные рейтинги ключевых украинских предприятий и городов, также с негативными прогнозами.

5 декабря, на фоне продолжающихся акций гражданского протеста, Standard & Poor’s сообщило, что может ухудшить кредитный рейтинг Украины с «В-» до преддефолтного в случае сохранения напряженности и эскалации насилия в стране.

Кабмин 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год с прогнозом инфляции в 4,3%, ростом ВВП на уровне 3%, дефицитом в 59,5 млрд грн и госдолгом на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.

В то же время, 23 декабря Президент Виктор Янукович провел совещание с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком по вопросу принятия госбюджета на 2014 год и выполнения социальных обязательств в рамках бюджета 2013 года. Янукович подчеркнул важность скорейшего принятия государственного бюджета на 2014 год и высказался за целесообразность продолжить парламентскую сессию и на этой неделе «не отдыхать, а работать».