Захарченко обещает раскрыть преступление против Чорновол

Министр внутренних дел Виталий Захарченко провел встречу с оппозиционными народными депутатами и пообещал им в кратчайшие сроки найти виновных в избиении журналистки Татьяны Чорновол.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте МВД Украины.

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В сообщении отмечается, что Захарченко встретился с группой народных депутатов Украины. «Народные избранники пришли на личный прием, чтобы выяснить обстоятельства инцидента с журналисткой Татьяной Чорновол и, какие меры в настоящее время приняты милицией», - говорится в сообщении и отмечается, что министр проинформировал народных депутатов о том, что в настоящее время над раскрытием этого преступления работают лучшие специалисты, создана мощная следственно-оперативная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Виктором Дубовиком. К тому же дело находится на его личном контроле.

"Я убежден, что в ближайшее время это преступление будет раскрыто", - отметил Захарченко.