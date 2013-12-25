В Херсонской области при пожаре в автобусе от сердечного приступа умер водитель

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Херсонской области, сегодня, 25 декабря, в 5:38 утра в Новой Каховке на ул. Промышленной на территории КП "Автоцентр" горел автобус ХАЗ-031.

В результате пожара указанное транспортное средство полностью сгорело. От загорания также пострадали автобусы "Скания" и ПАЗ, стоявшие рядом. Владелец всех автобусов – КП «Автоцентр».

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Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в автобусе ХАЗ-031. Ущерб - устанавливается.

Также в сообщении указывается, что водитель сгоревшего автобуса, 60-летний местный житель, умер от сердечного приступа до прибытия врачей скорой помощи.