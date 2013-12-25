В Киеве трамвай сбил коляску с младенцем

Мать малыша переходила дорогу с детской коляской, сообщает ТСН.

Из-за темноты она не увидела трамвай, двигавшийся по рельсам. Общественный транспорт сбил коляску и травмировал младенца.

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Правоохранители утверждают, что от смерти ребенка спасла теплая одежда. Он смягчила удар от столкновения и смертельных травм удалось избежать.

Малыша отвезли в детскую больницу. У него обнаружили черепно-мозговую травму.

На путях рядом с местом происшествия было временно остановлено движение.