В Донецке открылся музей ГАИ (фото)

Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ Донецкой области, работа по сбору исторического наследия донецкой Госавтоинспекции длилась на протяжении нескольких лет.

В музее собраны десятки экспонатов: это форма автоинспектора мотовзвода 70-х годов, коллекция жезлов (от деревянных до современных светодиодных), приборы измерения скорости разных лет, фото-архив ГАИ, первые водительские удостоверения, сувениры, дипломы, награды.

В музее отображена история развития технических средств, и особое внимание посетителей привлекает реставрированный патрульный мотоцикл, на котором несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения инспекторы ГАИ в 70-е годы.

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В сообщении отметили, что многие экспонаты в музее – это то, что раньше хранилось в семьях ветеранов службы.

В планах руководства ГАИ Донецка – пополнение музея новыми раритетами, так как молодое поколение должно видеть, как и с чего начиналась служба.

Первыми посетителями музея стали ветераны службы и личный состав подразделения. Ветераны милиции поделились воспоминаниями о ярких событиях в период их службы в ГАИ.