И.о. главы КГГА рассказал, как себя чувствует Попов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

На вопрос, общается ли он с Поповым, Голубченко ответил: “Да, безусловно. И вчера общался”.

При этом на вопрос, как Попов чувствует себя, Голубченко сказал: “Нормально. Держится”.

Напомним, Александра Попова отстранили от должности главы Киевской городской государственной администрации в связи с расследованием событий, приведших к разгону Евромайдана утром 30 ноября.