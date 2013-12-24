И.о. главы КГГА рассказал, как себя чувствует Попов
15:09, 24 декабря 2013Общество
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И.о. председателя КГГА Анатолий Голубченко часто общается с Александром Поповым, отстраненным от должности председателя КГГА
Попов и Голубченко общаются
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.
На вопрос, общается ли он с Поповым, Голубченко ответил: “Да, безусловно. И вчера общался”.
При этом на вопрос, как Попов чувствует себя, Голубченко сказал: “Нормально. Держится”.
Напомним, Александра Попова отстранили от должности главы Киевской городской государственной администрации в связи с расследованием событий, приведших к разгону Евромайдана утром 30 ноября.
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