Завтра в Украине без осадков

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ночью и утром в южной и восточной части туман.

Ветер южный, 5-10 м/с, на Правобережье местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 3-8° мороза, на побережье Крыма 2-5° тепла; днем 1-6° тепла, на крайнем западе и юге страны 5-10° тепла.

В Киеве и области в среду - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с, утром и днем порывы 15-18 м/с.

Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла, в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.