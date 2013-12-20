Ночью движение на Южном мосту в Киеве ограничат

Сегодня, 20 декабря, с 22.00 движение автотранспорта на верховой стороне столичного Южного моста будет частично ограничено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, это связано с плановыми ремонтными работами деформационного шва на эстакаде мостового перехода, которые выполняют работники КП «Киевавтодормост».

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Транспорт не сможет двигаться по первой полосе в направлении с проспекта Мыколы Бажана на Надднепрянское шоссе до 8.00 21 декабря.

Руководство коммунального предприятия просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и при возможности выбирать другие маршруты движения.