Официальный курс валют на 20 декабря

19:27, 19 декабря 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

/ Фото : zn.ua

На 20 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 19 декабря – 799.3000)

100 EUR – 1092.4033 (на 19 декабря – 1098.9576)

10 RUR – 2.4256 (на 19 декабря – 2.4265).

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