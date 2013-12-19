Официальный курс валют на 20 декабря

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

На 20 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: По теме: Валюта может стать вне закона 100 USD США – 799.3000 (на 19 декабря – 799.3000) 100 EUR – 1092.4033 (на 19 декабря – 1098.9576) 10 RUR – 2.4256 (на 19 декабря – 2.4265). Все курсы валют на 20 декабря

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