Официальный курс валют на 20 декабря
19:27, 19 декабря 2013Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины
НБУ установил курс гривни / Фото : zn.ua
На 20 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 799.3000 (на 19 декабря – 799.3000)
100 EUR – 1092.4033 (на 19 декабря – 1098.9576)
10 RUR – 2.4256 (на 19 декабря – 2.4265).
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