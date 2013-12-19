Задержанный под Кабмином активист получил три года условно

Как сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, Матяша признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

«В ходе досудебного следствия подозреваемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении и подписал соглашение о примирении с потерпевшим», - говорится в сообщении, которое цитирует Радио Свобода.

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«Суд, учитывая полноту собранных доказательств и примирения сторон, утвердил условия заключенного соглашения и назначил обвиняемому наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год», - сообщили в прокуратуре.

Матяша задержали после столкновений между митингующими и правоохранителями у Кабинета министров Украины 24 ноября. Сначала его арестовали на два месяца, но впоследствии суд отпустил его под домашний арест.