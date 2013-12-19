Shell обещает вкладывать в социальную инфраструктуру Харьковской области $2 миллиона в год

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, документ был подписан в среду, 18 декабря, в ходе совместного заседания регионального комитета экономических реформ и Совета отечественных и зарубежных инвесторов при ОГА.

Завизировали документ председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин и руководитель представительства Shell в Украине Грэхем Тайли.

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Тайли заявил, что инвестиции Shell в развитие инфраструктуры Харьковской области будут составлять 2 млн долларов в год.

«Начиная работу по нашему второму проекту – разработку Юзовской площади, по которой было подписано соглашение о разделе продукции, мы подтверждаем наши обязательства относительно социальных инвестиций. Они составляют 2 млн долларов в год. Между руководством Харьковской области и представительством компании Shell было четко согласовано, что эти социальные инвестиции должны предназначаться местным общинам тех территорий, где мы будем проводить работы. Часть инвестиций также будет предназначена для осуществления проектов областного масштаба», – отметил Тайли.

В свою очередь, Добкин поблагодарил компанию Shell за выполнение всех пунктов взятых на себя обязательств. Губернатор выразил уверенность, что социально ответственный бизнес поможет решить сложные задачи развития инфраструктуры населенных пунктов, удаленных от областного центра.

Напомним, Компания Shell задействована в трех отдельных поисковых проектах в Украине.