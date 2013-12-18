Эксперты: скидка на газ позволит уменьшить дефицит текущего счета до 5,5% от ВВП

Об этом говорится в аналитическом обзоре экспертов инвестиционной компании Eavex Capital.

Аналитики отмечают, что во вторник украинский рынок акций уже был закрыт, когда начали появляться положительные новости об итогах договоренностей с Россией о снижении цены на газ и предоставлении $15 млрд в виде вложений в украинские суверенные облигации.

«Рынок евробондов уже среагировал на данные заявления резким снижением доходности до полугодичного минимума в 8,7% по 10-летним бумагам. Очевидно, что сегодня покупки, как в секторе облигаций, так и в акциях должны продолжиться. Межбанковский валютный рынок уже открылся укреплением курса гривны на 3 копейки по отношению к доллару», - добавили они.

Эксперты предположили, что снижение цены на энергоресурсы позволит сэкономить стране приблизительно $4,1 млрд в год.

Это, по их словам, позволит уменьшить дефицит текущего счета приблизительно до 5,5% от ВВП при прогнозируемом дефиците на 2013 год в 7,6% от ВВП.