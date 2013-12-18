Эксперты: скидка на газ позволит уменьшить дефицит текущего счета до 5,5% от ВВП

14:24, 18 декабря 2013
Общество
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Межбанковский валютный рынок под влиянием договоренностей Украины и России открылся укреплением курса гривны на 3 копейки по отношению к доллару США.

Рынок евробондов уже среагировал на данные заявления резким снижением доходности

Об этом говорится в аналитическом обзоре экспертов инвестиционной компании Eavex Capital.

Аналитики отмечают, что во вторник украинский рынок акций уже был закрыт, когда начали появляться положительные новости об итогах договоренностей с Россией о снижении цены на газ и предоставлении $15 млрд в виде вложений в украинские суверенные облигации.

«Рынок евробондов уже среагировал на данные заявления резким снижением доходности до полугодичного минимума в 8,7% по 10-летним бумагам. Очевидно, что сегодня покупки, как в секторе облигаций, так и в акциях должны продолжиться. Межбанковский валютный рынок уже открылся укреплением курса гривны на 3 копейки по отношению к доллару», - добавили они.

Эксперты предположили, что снижение цены на энергоресурсы позволит сэкономить стране  приблизительно  $4,1  млрд  в  год. 

Это, по их словам, позволит уменьшить  дефицит  текущего  счета  приблизительно  до  5,5%  от  ВВП  при прогнозируемом дефиците на  2013 год в 7,6% от ВВП.

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