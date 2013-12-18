На Майдане продолжается митинг
09:57, 18 декабря 2013Общество
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На Майдане Незалежности в Киеве продолжается митинг
Как передает корреспондент УНИАН, у сцены собралось около 500 человек.
Также подавляющее большинство евромайдановцев отдыхают — одни в палатках, другие - в Доме профсоюзов. Начинают разворачивать полевые кухни.
Участникам акции пока раздают только чай, поскольку, как объяснил один из активистов, завтрак еще готовят.
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В то же время митинг проходит спокойно, правоохранителей вблизи Майдана не видно.
В 8.30 священники со сцены Майдана прочитали молитву.
Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.
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