На Майдане продолжается митинг

Как передает корреспондент УНИАН, у сцены собралось около 500 человек.

Также подавляющее большинство евромайдановцев отдыхают — одни в палатках, другие - в Доме профсоюзов. Начинают разворачивать полевые кухни.

Участникам акции пока раздают только чай, поскольку, как объяснил один из активистов, завтрак еще готовят.

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В то же время митинг проходит спокойно, правоохранителей вблизи Майдана не видно.

В 8.30 священники со сцены Майдана прочитали молитву.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.