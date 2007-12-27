Значительного роста доходов населения в 2008-м Кабмин Тимошенко не обещает

Прирост реально имеющихся доходов населения Украины в 2008 году останется на уровне текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, об этом заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«В целом в 2008 году прирост реально имеющихся доходов населения останется на уровне 2007 года и составит 12-13% (в 2007 году - 12,5% - Минэкономики)», - считает Б. ДАНИЛИШИН.

Как сообщалось, по данным Госкомстата, реально имеющийся доход населения Украины за январь-октябрь 2007 года составил 12,1%.