Добкин говорит, что ему ”хочется тишины”
То, что сделал харьковский мэр - это далеко не все
Годом политической нестабильности, которая так или иначе повлияла на работу власти, назвал 2007 год Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН.
Как передает корреспондент УНИАН, так руководитель города высказался сегодня на пресс-конференции, подводя итоги года.
«Не было политической стабильности, не было возможности работать в том режиме, который позволил бы реализовать абсолютно все. Но, тем не менее, я не хотел бы, чтобы у кого-то создалось впечатление, что 2007 нужно относить в пассив, а не в актив. Было сделано очень много», - сказал М.ДОБКИН.
По его словам, удалось, в частности, значительно укрепить материально-техническую базу жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, в частности, на 80% обновлен парк скорой медицинской помощи, навести порядок в сфере земельных отношений, войти в завершающий этап разработки плана застройки города, определить архитектурный ареол Харькова, сформулированы четкие правила для всех, кто приходит строить в центре городе. Также удалось, отметил мэр, добиться роста в цене новой недвижимости в центральной части города.
«Сегодня Харьков динамически развивается, - сказал М.ДОБКИН, - приобретает тот вид, которого мы заслуживаем и хотим иметь, выбирается из той ямы, в которую он попал и находился лет пять, - он оттуда выберется и станет одним из самых красивых городов».
В ходе пресс-конференции прозвучали имена некоторых известных харьковчан, поступки и деятельность которых, по мнению мэра, не способствовали стабильности и созданию хорошего имиджа города. «Хочется тишины», - резюмировал городской председатель.
Он поздравил журналистов и всех харьковчан с наступающим Новым годом и сообщил, что сам «через день отбывает в заслуженный отпуск».