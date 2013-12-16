Google Zeitgeist-2013: Украинцы интересуются кино больше, чем политикой

В этом году украинцы задавали Google больше всего запросов о сериалах, новых фильмах, боксе и метеорите в Челябинске, сообщили представители компании на пресс-конференции Google Zeitgeist-2013.

Так, самым популярным запросом 2013 года стал шестой сезон сериала "Сваты", фильмом года стал "Форсаж 6", а телевизионным шоу - Холостяк 3. В целом же восемь из десяти топ-запросов года являются названиями фильмов, сериалов либо ТВ-шоу.

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Примечательно, что невзирая на бурные политические события последнего месяца в Украине, они мало отобразились в поисковых трендах - возможно, частично из-за того, что пришлись на конец года.

Фактически, в сотню самых популярных запросов в десяти номинациях попали только несколько, связанных с политической ситуацией. На 9-е место в категории "Событие года" попал Евромайдан, а самыми популярными в декабре стали запросы "Громадське ТБ", "Памятник Ленин", и "Киев Майдан". Также четвертым топ-событием года стала Врадиевка.