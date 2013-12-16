СМИ: Украинцы стали брать меньше кредитов

В то же время, участники рынка надеются, что в декабре ситуация улучшится за счет предновогоднего увеличения выдачи кредитов на покупку техники, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

В ноябре спрос украинцев на гривневые кредиты снизился: за месяц они одолжили у банков на 1,4 млрд грн больше, чем погасили свои долги, сообщили в пятницу в НБУ. Это один из минимальных показателей прироста розничного кредитного портфеля в этом году. Меньше кредитов в Национальном банке выдали лишь в феврале (0,6 млрд грн) и марте (1,3 млрд грн). В сентябре-октябре гривневый кредитный портфель рос на 2,1 млрд грн в месяц, пик был в июне - 7 млрд грн. С начала года портфель вырос на 19,9 млрд грн (+20%).

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Валютный портфель, как и прежде, снижался - в ноябре на 2,8 млрд грн (-3,9%), а с начала года - на 15,1 млрд грн (-18,1%). Валютный розничный портфель сокращается с 2009 года, однако если в предыдущие четыре года он уменьшался на 26-29 млрд грн в год, то за 11 месяцев 2013 года он сократился всего на 15,1 млрд грн.