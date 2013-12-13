В ЕС заявили, что не будут принимать участие в переговорах Украины с МВФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге в Еврокомиссии заявил Петер Стано, пресс-секретарь комиссара ЕС по расширению и европейской политики соседства Штефана Фюле.

"Как следует из самого названия - это переговоры между Украиной и МВФ. Но, конечно, Европейский Союз будет рад и готов сделать все, что может, с тем чтобы помочь Украине выйти на стадию, чтобы она выполнила и достигла необходимых условий для достижения соглашения с МВФ", - сказал Стано.

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Украина и МВФ ведут переговоры о выделении Киеву кредита stand by в размере 15 миллиардов долларов, но МВФ требует от украинского правительства повышения цен на газ для населения и большей либерализации валютной политики.

Ранее на этой неделе председатель МВФ Кристин Лагард заявила в Брюсселе, что МВФ готов помочь Украине, но Киев должен быть заинтересован в выполненных условий для предоставления кредита, переговоры о котором продолжаются приблизительно два года.