Арбузов: мы ведем переговоры с МВФ о выделении кредита в $15 млрд

В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся подписания Соглашения об ассоциации ЕС-Украина.

На итоговой пресс-конференции Штефан Фюле, в частности, сказал: “Мы договорились сегодня, что на основании ясной приверженности Украины подписать соглашение об ассоциации с ЕС мы подготовим “дорожную карту” в отношении имплементации этого соглашения”.

В Брюсселе Сергей Арбузов рассказал корреспонденту телеканала Euronews о деталях переговорного процесса.

“Наша стратегическая задача – евроинтеграция. И я нахожусь здесь для того, чтобы этот вопрос был для всех понятен и конкретен. То есть, я не занимаюсь вопросами интеграции в другие организации, в другие союзы”, - отметил он.

Комментируя тему взаимоотношения с Международным валютным фондом, первый вице-премьер сказал, что стороны сейчас ведут активные переговоры о сроках и сумме кредита.

“Что касается МВФ, то мы ведем переговоры о конкретной сумме, с конкретными сроками. В меморандуме мы обсуждаем сумму в 15 миллиардов. Переговоры продолжаются. Конечные цифры станут известны после того, как мы подпишем меморандум”, - добавил Арбузов.