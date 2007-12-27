Коммунисты встали на защиту «канонического православия»

Вчера в ходе заседания Верховной рады член фракции КПУ Екатерина Самойлик сделала беспрецедентное для коммунистов заявление – о поддержке интересов православия, а именно о создании "межфракционного депутатского объединения в поддержку канонической православной церкви Украины (Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП))". Ее коллега по фракции Леонид Грач в интервью Коммерсантъ-Украинарассказал , чего следует ждать от такого объединения. "Видя, что президент Виктор Ющенко культивирует русофобию – начиная с героизации ОУН-УПА и заканчивая поддержкой Филарета-раскольника с учреждением поместной украинской церкви, мы решили выступить против его проамериканской разрушительной политики, пока нашу церковь не отдали в подчинение Ватикану",– заявил господин Грач. По его словам, созданное объединение будет готовить законопроекты, призванные "защищать земельные и имущественные права православной церкви". Однако выяснилось, что лично Леонид Грач как был атеистом, так им и остается, но не видит более эффективного способа "укрепить устои украинско-российской дружбы".

В объединение вошли 27 депутатов от КПУ и 15 – от Партии регионов, сказал господин Грач. При этом он выразил уверенность в том, что блок Литвина тоже присоединится, поскольку его лидер Владимир Литвин "как ученый понимает, какую цивилизационную угрозу несет Виктор Ющенко".

"Мимикрия, происходящая в сознании последовательных пропагандистов идеи коммунистического общества, любую религию воспринимавшего как дурман, как минимум занимательна",– заявила вчера директор Центра религиозной информации и свободы Людмила Филипович. Она сомневается, что члены объединения "вообще понимают, что такое каноническое православие". По ее словам, последний Собор УПЦ МП показал, что из пророссийской доминанты вес переместился к центру, а возможно, даже в проукраинский сегмент, соответственно, "в самой церкви не будут в восторге от создания такого объединения".

Пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов воспринял известие о депутатском объединении без восторга. "Подобные объединения время от времени возникают, но ключевые для нас вопросы – возвращение церкви права юридического лица, отнятого в 1918 году, реституция храмов – не решены до сих пор",– сказал он. В том же, что инициаторами объединения стали коммунисты, господин Анисимов не видит ничего необычного: "КПУ – единственная компартия на постсоветском пространстве, которая через пленум провела постановление о покаянии (в 2001 году). Ну а чего церковь еще требует?"

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архимандрит Евстратий на просьбу издания прокомментировать создание депутатского объединения ответил: "Вы этого не напечатаете. Эмоции напечатать нельзя". Он также процитировал один из философских трудов Владимира Ленина, в котором, развивая тезис Ницше "Бог умер", Владимир Ильич заявлял: "Всякое заигрывание с боженькой есть отвратительное труположество".