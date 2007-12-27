Десятикласснику, который издевался над малышами, грозит «от трех до семи»

В Севастополе прокуратура Гагаринского района направила в суд уголовное дело против ученика 10 класса, который наносил ожоги разных частей тела детям из младших классов.

По информации, переданной УНИАН пресс-службой прокуратуры города, следствием установлено, что издевался над малышами старшеклассник во время перерыва, - он наносил ожоги раскаленной с помощью зажигалки канцелярской скрепкой. В результате подобных действий пострадали 6 детей, которым, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, были нанесены легкие телесные повреждения.

По данным помощника прокурора Гагаринского району Наталии ГЛУЩЕНКО, теперь по уголовному делу продолжается судебное следствие. Десятикласснику инкриминируется преступление, предусмотренное частью 4 статьи 296 Криминального кодекса Украины, - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений. Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Подсудимый свою вину не признает.