Станции Крещатик и Майдан Независимости работают в обычном режиме
08:56, 10 декабря 2013Общество
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Станции Киевского метрополитена Крещатик и Майдан Незалежности сегодня утром работают в обычном режиме.
Метро работает в обычном режиме
Ранее сообщалось, что в милиции не могут объяснить, кто и почему вчера вечером снова заминировал две центральные станции метро Майдан Независимости и Крещатик, вход и выход из которых были заблокированы.
Как сообщал УНИАН, днем 9 декабря станции метро Майдан Независимости, Крещатик и Театральная не работали из-за якобы заминирования.
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