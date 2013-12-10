Станции Крещатик и Майдан Независимости работают в обычном режиме

Ранее сообщалось, что в милиции не могут объяснить, кто и почему вчера вечером снова заминировал две центральные станции метро Майдан Независимости и Крещатик, вход и выход из которых были заблокированы.

Как сообщал УНИАН, днем 9 декабря станции метро Майдан Независимости, Крещатик и Театральная не работали из-за якобы заминирования.