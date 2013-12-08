Милиция квалифицировала снос памятника Ленину как массовые беспорядки

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

«За эти действия открыто уголовное провадженння по статье 294 «массовые беспорядки» , - сказали в ОСО.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, около 18.00 на бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодых людей в масках на лицах повалили памятник Ленину. Некоторые из них держал флаги партии «Свобода». Они также зажигали файеры и бросали дымовые шашки.

В настоящее время возле памятника находится около тысячи человек. На постаменте, где стоял памятник Владимиру Ленину на бульваре Шевченко в Киеве, установлен Государственный флаг Украины и красно-черный флаг.