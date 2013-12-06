Митингующие блокируют входы в здание АП

Ранее колонна, начавшая движение с Майдана Незалежности к зданию администрации, разделилась на две части. Одна часть осталась на пересечении Институтской и Банковой улиц, другая продолжила движение к Лютеранской улице, передает корреспондент РИА Новости.

От этой части колонны по ходу движения организаторы оставляют по 15 человек у каждого входа в здание администрации президента. Колонна продолжает движение.

В Киеве и других регионах Украины с 21 ноября проходят акции сторонников евроинтеграции, недовольных решением кабмина приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. В субботу спецназ МВД «Беркут» разогнал «евромайдан» в центре Киева. Эта силовая акция вызвала большой общественный резонанс. Уличные протесты в Киеве продолжаются. Украинская оппозиция требует отставки правительства и досрочных президентских и парламентских выборов.