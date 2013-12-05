Си Цзиньпин и Янукович встретились в Пекине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили лидер КНР Си Цзиньпин и Президент Украины Виктор Янукович во время их встречи в Пекине.

Глава КНР, приветствуя Януковича, назвал его большим другом китайского народа. По его словам, Президент Украины сделал большой вклад в установление стратегических отношений между Украиной и Китаем.

“Я это высоко ценю”, - сказал он.

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Си Цзиньпин выразил готовность продолжать диалог, отметив, что сегодня в ходе встречи с глазу на глаз уже были достигнуты важные договоренности. В то же время он не уточнил, о чем идет речь.

В свою очередь Янукович выразил уверенность, что высокий уровень взаимопонимания способствует установлению партнерских отношений, наполнению их конкретным содержанием и способствует их активизации.

“Самое главное, что у нас есть, это фундамент доверия”, - сказал Янукович.