Американская компания нарастила портфель украинских еврооблигаций до $6 миллиардов

Инвестиционные фонды американской компании Franklin Templeton Investments осенью нарастили скупку долговых обязательств правительства Украины. Templeton Global Bond Fund и Templeton Global Total Return Fund докупили евробонды на сумму $1,4 млрд.

Это позволило компании увеличить портфель украинских бумаг до $6 млрд — 40% всех выпусков еврооблигаций Украины, сообщило вчера агентство Bloomberg. Покупка упрочила позиции Franklin Templeton как крупнейшего оператора этого сегмента рынка, сообщает Коммерсант-Украина.

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Скупка ценных бумаг осуществлялась в период снижения кредитных рейтингов страны рейтинговыми агентствами. В сентябре агентство Moody`s понизило суверенный рейтинг Украины до Саа1. В ноябре аналогичные действия провели Standard & Poor`s и Fitch (оба — до В-).

"На этом фоне доходность суверенных евробондов с погашением в июне 2014 года взлетела до 19% годовых",— отмечают в агентстве Bloomberg. По данным JPMorgan Chase & Co., средняя доходность евробондов Украины в 11,78% уступает лишь доходности бумаг Венесуэлы. "Фонд проводит политику усреднения, покупая имеющиеся в их портфеле бумаги, но уже с большей доходностью",— пояснил партнер ИК Visum Capital Денис Алешин.

Аккумулирование значительной части украинского госдолга в портфеле одного фонда имеет минимальные риски для страны, считают финансисты. "Мы имеем благоприятную ситуацию на внутреннем рынке госдолга — большинство бумаг аккумулировано в портфелях НБУ и госбанков, которые всегда готовы пойти навстречу правительству. Высокая доля украинских евробондов в портфеле Franklin Templeton также делает их достаточно лояльными, что снижает угрозу дефолта страны",— оценивает ситуацию начальник управления корпоративных финансов УкрСиббанка Сергей Ягнич.