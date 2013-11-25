Украина сможет рассчитывать на альтернативные источники инвестиций - эксперт

Об этом, по словам эксперта, свидетельствует озвученный влиятельным агентством FitchRatings прогноз относительно суверенного рейтинга Украины. В частности, агентство заявило, что решение Украины приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС угрожает оставить в подвешенном состоянии процесс, который, будучи реализованным в полном объеме, способствовал бы укреплению кредитоспособности Украины.

«Но это отступление может также уменьшить более непосредственный риск ответных экономических мер со стороны России, от которых украинский экспорт уже пострадал в 2013 году», - отмечает Fitch.

Комментируя ситуацию, Олег Устенко отметил, что в последний раз агентство понизило рейтинги Украины в виду усугубления торгово-экономических отношений с Россией. И на данном этапе, на фоне потепления ситуации на украинско-российском фронте, произошли вполне закономерные изменения в сторону позитивных для Украины сигналов на рынке инвестиций.

«Возобновление товарооборота с Россией, который до усугубления отношений формировал порядка 12-13 процентов ВВП, безусловно, является хорошим сигналом для инвесторов, которых интересует не политика, а гарантии окупаемости инвестиций. Паузу вевроинтеграционных отношениях мировой финансовый рынок расценил, как уменьшение экономических рисков в краткосрочных перспективах на украинском рынке. И такая позиция повышает суверенные рейтинги Украины. Последние тенденции показывают рост доходности украинских еврооблигаций», - говорит Устенко.

Аналитик добавил, что евроинтеграционный процесс не имел ничего общего с гарантиями внутренней финансовой устойчивости Украины, так как МВФ четко дал понять, что выделение очередного кредитного транша не зависит от подписания или не подписания Соглашения об ассоциации.

В свою очередь, позиция украинского руководства относительно неприемлемости повышения тарифов на газ для населения и урезания социальных льгот, свидетельствует об уверенности правительства и Президента в наличии альтернативных кредитных источников. В краткосрочной перспективе, сгладить все финансовые сложности Украины может та же Москва, выделив Киеву 15 млрд долларов. В то же время, мощным компенсационным источником бюджетных проблем станут страны Среднего и Ближнего Востока, заинтересованные в развитии инвестиционных программ в реальных секторах украинской экономики.