Банкиры рассказали, как события на Майдане отразятся на курсе гривни
Политические волнения на Майдане Незалежности не спровоцируют панических настроений на валютном рынке.
Об этом заявили опрошенные эксперты, комментируя влияние политических событий на стабильность гривны.
«Мы не видим резких движений ни по изъятию депозитов, ни по обмену валют. Люди к нам обращались за разъяснениями, мы им поясняем, что все в порядке. На сегодняшний день резкого скачка позиций мы не наблюдаем», - отметил глава правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук.
Отсутствие волнений банкир связывает с ростом доверия украинцев к банковской системе, а также национальной валюте.
«Просто большинство людей уже давно определились относительно предпочтений в пользу гривны, а также доверия к своему банку», - добавил он.
Заместитель председателя банка «Контракт» Павел Крапивин констатирует, что клиенты интересуются, насколько в банке считают вероятным сценарий относительно волнений на депозитных счетах, ситуации на валютном рынке.
Между тем, по его словам, через 7-10 дней Украина войдет в фазу предновогодних праздников и ситуация должна выровняться.
«Мы вступили в декабрь, который в основном сопровождается продажей валюты. Тут будут бороться два фактора - неуверенность и сезонность. Если мы пройдем спокойно ближайшие 7-10 дней, то все будет спокойно», - подытожил он.
Напомним, что ранее Крапивин заявил, что вследствие нормализации отношений с Россией, экспорт на внешние рынки выйдет на предыдущие темпы.
По его мнению, это станет положительным сигналом для стабильности гривны.