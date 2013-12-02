Из-за «безликих» пачек сигарет бюджет Австралии потерял $1 млрд

Компания KPMG провела т.н. «исследование пустых пачек», которое показало, что за прошедший год общий объем нелегального рынка сигарет в Австралии вырос с 11,8% до 13,3%.

При этом впервые с 2009 года в Австралии не наблюдалось привычного снижения уровня курения. Хотя правительство Австралии во главе с инициатором введения стандартизированной упаковки – премьер-министром Кевином Раддом –прогнозировало, что введение «стандартизированной» пачки сигарет снизит потребление табака на 5%.

Выводы KPMG подтверждают также результаты исследования консалтинговой группы London Economics. «Внедрение стандартизированной пачки сигарет, несмотря на увеличение заметности новых предупреждений о здравоохранении, не изменило уровень курения» - заявил ведущий исследователь, партнер London Economics д-р Гевен Конлон.

По данным London Economics, в июле 2013 г., как и до введения «стандартизированной пачки», 20% австралийцев продолжали курить ежедневно.

В одном из своих интервью бывший министр здравоохранения Австралии Никола Роксон назвала введение стандартизированной упаковки табака «своего рода экспериментом». Исходя из результатов отчетов KPMG и London Economics, можно сделать предварительный вывод, что этот эксперимент не удался.

Напомним, что год назад – 1 декабря 2012 г. – в Австралии вступил в силу закон о стандартизации упаковки сигарет. Согласно закону с сигаретной упаковки должны быть удалены все формы индивидуальной маркировки, включая товарные знаки, эмблемы, цветовые и графические обозначения. На упаковке должно быть указано только название марки, набранное единым шрифтом для всех марок сигарет, продающихся на рынке. Вся упаковка должна быть сплошного оливково-зеленого цвета, за исключением обязательных предупреждений о вреде курения.

Из-за принятого закона ряд стран (в том числе Индонезия, Куба, Украина) выразили официальный протест против действий Австралии в рамках Всемирной торговой организации.

Ранее в 2013 году о своем решении отложить планы по стандартизации табачной упаковки объявили Новая Зеландия и Великобритания.

KPMG – одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих консультационные, налоговые и аудиторские услуги. Входит в «большую четверку» крупнейших аудиторских компаний мира. Компания представлена в 156 странах, численность сотрудников превышает 152 000 человек.