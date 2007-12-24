Евро вырос до нового максимума к британскому фунту

На торгах 24 декабря британский фунт упал до рекордного минимума по отношению к евро со времени введения европейской валюты в 1999 году и торгуется в районе 1,376 евро за фунт, сообщает BBC News. По отношению к американскому доллару курс британской валюты снизился до четырехмесячного минимума, отмечает Bloomberg.

По информации Bloomberg, курс фунта падает из-за снижения цен на недвижимость в Великобритании. Трейдеры предпочитают продавать британскую валюту и из-за опасений относительно снижения учетной ставки в 2008 году.

6 декабря Банк Англии впервые понизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта до 5,5 процента. Ставка была понижена впервые с августа 2005 года. В тот же день Европейский Центробанк принял решение не менять ставку.

Лента.ру