В Кривом Роге найден повешенным стажер прокуратуры

В Кривом Роге 26 ноября нашли повешенным 22-летнего стажера прокуратуры одного из районов города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По информации пресс-службы, на месте работает оперативно-следственная группа. По факту гибели открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 115 ч. 1 УКУ (умышленное убийство).

Детали происшествия прокуратура пока не сообщает.

В то же время СМИ Кривого Рога сообщают, что погибший 24 ноября ушел из дома, и не вернулся. В ходе поисков работники милиции утром 26 ноября нашли его повешенным во дворе дачи, принадлежащей матери погибшего. Также сообщается, что руки погибшего были связаны за спиной.

Ведется следствие.

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