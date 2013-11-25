В аэропорту "Киев" у англичанина изъяли 47 старинных предметов

Попытку незаконно вывезти из Украины в Англию 18 старинных монет желтого и белого цвета, 18 оберегов с изображением звезды Давида, 6 крестов, 2 кольца с черепами, копилку, нацистский медальон и удостоверение члена фашистской дивизии СС пресекли сотрудники Киевской межрегиональной таможни Миндоходив.

Весь клад был обнаружен в чемодане гражданина Британии, который во время регистрации на рейс «Киев - Лондон» сдал в багаж.

При таможенном контроле рентген-оборудование в автоматическом режиме отбросило подозрительный чемодан в специальный отсек для проведения углубленного осмотра. При детальном осмотре таможенники обнаружили указанные вещи, которые находились в чемодане 45-летнего пассажира без признаков сокрытия.

По словам любителя древности, все вещи он приобрел на Андреевском спуске в Киеве за достаточно большую сумму, какую именно - не признался.

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Любые предметы, изготовленные более 50 лет назад, при перемещении через таможенную границу Украины подлежат обязательному письменному декларированию, избранию для прохождения таможенного контроля «красного коридора» и предоставлению соответствующих разрешений на их перемещение.

Пассажир же избрал для прохождения таможенного контроля « зеленый коридор», чем заявил об отсутствии у него предметов, запрещенных или ограниченных для перемещения через госграницу. Разрешений на право вывезти из Украины данные раритеты мужчина, также, не имел.

По признакам нарушения ст. 471 Таможенного кодекса Украины составлен протокол об административном правонарушении. Старинные вещи изъяты. Эксперты установят их стоимость и культурную ценность.

Материалы дела переданы в Следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходив Киев для дальнейшей квалификации.