ФРС США: гривня очень хорошо защищена от подделок

Он подчеркнул, что противодействие подделке денег — одно из главных заданий финрегуляторов во всем мире и отметил высокий уровень профессионализма специалистов Национального банка Украины в противодействии подделкам. Ламберт признал, что наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков во всем мире пользуется доллар. Представитель ФРС США привел статистику спецслужб своей страны, согласно которой в наличном обороте по всему миру насчитывается фальшивых долларовых купюр на сумму как минимум девяносто миллионов долларов.

«Гривна — действительно прекрасна. Безусловно, Нацбанк Украины предпринимает необходимые меры, как и другие финнрегуляторы в мире, для защиты своей валюты. Каждый из них знает, какие особые угрозы существуют для отдельной валюты и как наилучшим образом от них защититься. Мы все знаем о тех способах защиты, которые используются в мире, но в зависимости от угроз, которые стоят перед каждым из нас, мы выбираем те, которые нам более всего нужны. Поэтому, я думаю, что украинский центробанк отлично выполняет свою работу», — сказал Ламберт.