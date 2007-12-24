Колумбия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Парламент Колумбии признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида украинского народа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, отметив, что 21 декабря с.г. Посольство Украины в Перу и по совместительству в Колумбии получило подписанную и соответствующим образом зарегистрированную копию Резолюции Палаты представителей Конгресса Республики Колумбия о признании Голодомора в Украине актом геноцида украинского народа.

По данным МИД, Нижняя палата парламента Колумбии осудила геноцид, жертвами которого стали 7 миллионов украинцев, а также проявления тоталитаризма и любые преступления против человечества во всех формах.

В Резолюции отмечается, что Голодомор в Украине 1932-1933 годов был следствием политики террора, введенной тоталитарным государством с целью уничтожения народа.

Палата Представителей постановила передать принятую Резолюцию Временному поверенному в делах Украины в Перу Алексею ЛЯШЕНКО для ее дальнейшей передачи Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и в его лице всему украинскому народу.

Таким образом, Колумбия стала четвертой после Перу, Парагвая и Эквадора страной Латинской Америки, парламент которой признал Голодомор в Украине 1932-1933 гг. актом геноцида украинского народа, отметили в МИД Украины.