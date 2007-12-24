В Киев прибыл Вифлеемский огонь (фото)

Вифлеемский огонь мира запылает сегодня в церквях Украины. Накануне в Киеве возле памятника Владимиру Крестителю украинские пластуны передали искру огня с места рождения Христа всем христианским конфессиям.

Вифлеемский огонь приезжает к нам уже в девятый раз. Но в этом году впервые от украинско-польськой границы в столицу его доставили велосипедисты. Задача пластунов - за два дня распространить его по всей Украине.

В Киеве все желающие смогут зажечь рождественские свечи в Михайловском Златоверхом соборе, греко-католическом храме Василия Великого и в римо-католическом храме Святого Александра.

А из Украины рождественскую эстафету пластуны передадут в Молдову.

ICTV

Фото УНИАН