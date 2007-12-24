В Киев прибыл Вифлеемский огонь (фото)
09:56, 24 декабря 2007Общество
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Рождественскую эстафету передадут в Молдову
Вифлеемский огонь мира запылает сегодня в церквях Украины. Накануне в Киеве возле памятника Владимиру Крестителю украинские пластуны передали искру огня с места рождения Христа всем христианским конфессиям.
Вифлеемский огонь приезжает к нам уже в девятый раз. Но в этом году впервые от украинско-польськой границы в столицу его доставили велосипедисты. Задача пластунов - за два дня распространить его по всей Украине.
В Киеве все желающие смогут зажечь рождественские свечи в Михайловском Златоверхом соборе, греко-католическом храме Василия Великого и в римо-католическом храме Святого Александра.
А из Украины рождественскую эстафету пластуны передадут в Молдову.
Фото УНИАН
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