РФ может оказать финансовую помощь за отказ от ассоциации с ЕС - эксперты

Россия предоставит финансовую помощь Украине в результате приостановки подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, но условия ее предоставления могут быть неприемлемыми для Украины, полагают ведущие экономисты.

«Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в ближайшее время подписано не будет… Будем надеяться, что вскоре появится информация о преференциях или кредитах от России», - написал на своей странице в социальной сети Facebook управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман. Эксперт рекомендует простым украинцам на всякий случай готовиться к трудному 2014 году. «Впрочем, аналогичный рецепт был бы прописан и в случае подписания соглашения», - добавил Найман.

Директор аналитического департамента консалтинговой компании «Альпари» Александр Разуваев позитивно оценивает остановку подготовки к подписанию соглашения с ЕС и полагает, что вопрос останется «подвешенным» до президентских выборов 2015 года. «Украинская экономика экспортная, и теперь Украина сохранит оба ключевых рынка – и Россию, и ЕС. Ситуация с государственными финансами и валютным курсом по-прежнему вызывает у нас озабоченность. Однако, вероятно, украинские финансы получат помощь со стороны России. Размер такой помощи мы, вероятно, узнаем в самое ближайшее время», - сказал в комментарии УНИАН эксперт.

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Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко не разделяет оптимизма по поводу простоты получения кредитов от России. «Схема России – помощь в обмен на активы. Россия и российский бизнес проявляют серьезный интерес к энергетическому сектору Украины, там доля госсобственности все еще велика. Потенциально могут представлять интерес инфраструктурные проекты, порты и все, что связано с ними, судостроение, авиастроение, металлургическая отрасль, банковский сектор», - прокомментировал эксперт.

Глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский согласился с коллегой, что получение кредитов России будет возможно в обмен на украинские активы. «Будет заход российского капитала в украинские предприятия, дележ угодьями. Бизнес «живет» молча, но когда начинались «сырные» и «молочные» войны, то поступали предложения войти в капитал», - сказал эксперт.

Президент Центра экономического развития Александр Пасхавер также отметил, что отказ от подписания соглашения приведет к удорожанию кредитов. По его словам, привлечение кредитов у России и Китая помимо экономических будет предполагать политические и неформальные условия. «Если вы оцениваете стоимость кредитов, то почему вы не оцениваете стоимость условий, которые могут быть дороже, чем сам кредит?» - сказал эксперт. Он также отметил, что вопрос не в решении правительства, а в стиле поведения. «Меня не удивляет отказ, меня удивляло движение в сторону ЕС, но сам пируэт можно было делать иначе, он может вызвать непредсказуемую реакцию. И это может тоже дорого стоить, я не удивлюсь, если свопы (премия за риск, формирующая ставку доходности еврооблигаций и таким образом повышающая стоимость займов - УНИАН) снова вырастут», - добавил Пасхавер.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Как позже сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ и странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Представители МВФ, Всемирного банка и ведущие отечественные эксперты не прогнозируют быстрого эффекта для экономики Украины в результате подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, нории этом призывают подписать соглашение, поскольку это «историческая возможность для улучшения показателей ведения бизнеса, которую нужно использовать».

В то же время, промышленники и предприниматели Украины предлагают правительству разработать стратегию адаптации промышленных отраслей к условиям работы с ЕС и минимизации негативных последствий осложнения сотрудничества с Таможенным союзом, поскольку, согласно неоднократным заявлениям российских властей, в случае подписания соглашения странам Таможенного союза придется принять защитные меры.

По словам главы украинского правительства Николая Азарова, для адаптации украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза Украине в течение 10 лет потребуется до 165 млрд евро. Как заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов по итогам встречи с европейским комиссаром Янушем Левандовски, Украина готовится к имплементации соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом и рассчитывает на поддержку ЕС в этом процессе.