Извращенцу, который насиловал собственных сына и дочь, дали 10 лет

Житомирский районный суд осудил местного жителя к десяти годам лишения свободы за то, что он несколько лет насиловал собственных сына и дочь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник областного управления юстиции Василий ШУНДРИК.

«На такой длительный срок осужден житель села Ульяновка Житомирского района Николай КОНОПАТСКИЙ, который насиловал родных 6-летнего сына Виталия и 7-летнюю дочь Людмилу», - отметил В.ШУНДРИК, комментируя резонансное судебное дело.

По его словам, односельчане давно знали о преступлениях Н.КОНОПАТСКОГО, однако его задержали лишь весной этого года, когда увидели, как дети преступника питались из кладбища.

Начальник областного управления юстиции сообщил, что во время следствия выяснилось, что уже несколько лет извращенец издевался над детьми упомянутым способом. До этого преступник был уже несколько раз судимый за грабежи. Он и его супруга нигде не работали, лишь периодически подрабатывали у соседей по хозяйству, однако весь «семейный бюджет» тратился на приобретение спиртного.

«Некоторые крестьяне считают, что в детской трагедии виновна местная власть, которая пустила ситуацию на самотек», - отметил В.ШУНДРИК.

Он также сообщил, что преступник сначала отрицал свою вину, потом сознался, что насиловал детей не сам.

Теперь он будет отбывать наказание, а мать детей лишили родительских прав.

Дети отправлены в Бердычевский интернат для сирот и детей, лишенных родительской опеки.