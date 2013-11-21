Эксперт назвал причины приобретения Franklin Templeton гособлигаций Украины
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает , что приобретение крупнейшим инвестиционным фондом США Franklin Templeton 20 % гособлигаций внешнего долга Украины свидетельствует о доходности отечественных евробондов и стабильность украинской экономики.
В эфире канала БТБ он отметил, что такой авторитетный в мире фонд ориентирован только на гарантированные прибыли и не рискует средствами своих инвесторов.
«То, что фонд выбрал Украину, - это уже положительный фактор. Наши бумаги прибыльны. Он им верит. Он не купит облигации, за которые ему не заплатят. Будьте уверены - ни за что не купит, если не будет уверен в доходности, раз десять проанализирует. Он терять деньги не будет - потому что это деньги инвесторов», - сказал Охрименко.
Эксперт считает, что оценка доходности евробондов Украины специалистами фонда абсолютно объективная еще и потому, что Фонд давно работает с ценными бумагами нашей страны.
«Этот фонд работает с украинскими бумагами с 1996 года. Причем в 1997 году они владели очень большим пакетом. Затем продали, снова купили - это фонд, он покупает - продает, это его заработок, это его бизнес. То, что он покупает и то, что он купил на большую сумму, - еще раз говорит - есть большой спрос. Фонд покупает там, где есть доход, где выгодно», - подытожил эксперт.
Напомним, что в конце августа одна из крупнейших американских инвестиционных групп Franklin Templeton купила государственных облигаций Украины на 5 миллиардов долларов, что составляет пятую часть внешнего долга Украины.