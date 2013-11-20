Один из крупнейших банков России прекратил работу
Банкоматы Мастер-банка прекратили работу в московских отделениях, а сотрудники банка не проводят никаких операций, ссылаясь на технический сбой.
По количеству банкоматов кредитная организация, у которой утром 20 ноября была отозвана лицензия, входит в пятерку крупнейших в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Банк России с 20 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого Мастер-банка, входящего в первую сотню российских банков по размеру активов и владеющего одной из крупнейших сетей банкоматов, говорится в сообщении регулятора.
Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
Мастер-банк - российский коммерческий банк, основанный в конце 1992 года. Является универсальным банком, предоставляет все виды банковских услуг. Работает как с частными лицами, так и с корпоративными клиентами. Председатель правления Мастер-банка - Борис Булочник.