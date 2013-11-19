В Днепропетровской области в квартире взорвался газ

Из-за взрыва разрушено перекрытие между первым и вторым этажом, сообщает во вторник РИА Новости по информации госслужбы Украины по ЧС.

Взрыв произошел в 03.25 в двухэтажном доме на три подъезда. "В квартире на первом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси бытового газа без последующего горения. В результате взрыва частично разрушено деревянное перекрытие между первым и вторым этажами на площади 25 квадратных метров, на внутренней, межквартирной стене образовались трещины, пять жителей поврежденных квартир требуют временного отселения", - говорится в сообщении.

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Спасатели из поврежденных квартир спасли шесть человек. Жертв и пострадавших нет. Причина взрыва и размеры материальных убытков устанавливаются.