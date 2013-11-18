Госсельхозинспекцию хотят переориентировать на "работу в поле"

Подходы в работе Госсельхозинспекции должны быть модернизированы. Об этом заявил глава ведомства Владислав Гончаренко.

«Сегодня скорость обновления процессов в мире настолько высока, что и органы власти, и бизнес, и образовательные системы должны все время находиться в поиске новых, более эффективных решений. Поэтому я сторонник того, чтобы в сельхозинспекции были внедрены все лучшие практики и подходы, которые позволят защитить потребителя и, в то же время, дать дополнительную возможность еще быстрее развиваться бизнесу в аграрной сфере», - сказал он.

По его словам, сейчас инспекция фактически должна стать лоббистом интересов участников аграрного рынка, а не рычагом торможения. «Только при такой позиции возможно выполнение заданий Президента Виктора Януковича по дерегуляции», - отметил Владислав Гончаренко.

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Как сообщил глава Госсельхозинспекции, для достижения этой цели он планирует начать с прозрачности работы ведомства, внедрения концепции «помогать, а не мешать бизнесу», искать и инициировать внедрение наиболее эффективных методов оценки качества зерна, семян, земли и других ресурсов.

«В тактическом плане, действенным механизмом является переориентация инспекции на работу в поле. В настоящее время инспекция работает таким образом, что некачественная продукция обнаруживается уже после сбора урожая. Когда мы контролируем качество уже собранного урожая, это не всегда эффективно. Существует сложности, например, с утилизацией некачественной продукции. Инспекция зафиксировала факт несоответствия продукции стандартам, и после этого начинается целая «война», так как производитель уже потратил на нее свои деньги и хочет любой ценой продать свой товар. Мы же не имеем механизмов оперативной утилизации. Тут тоже необходимо искать решения, так как, уверен, есть возможность совместить интересы потребителя и сельхозпроизводителя, который, надо помнить, имеет статус налогоплательщика», - сказал Владислав Гончаренко.