Украина еще не готова открывать рынки для Евросоюза - экономисты

Лишь при условии модернизации украинской промышленности под евростандарты создание свободной экономической зоны с Евросоюзом не ударит по отечественному производству, считает экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Безусловно, Ассоциация с Евросоюзом и создание зоны свободной торговли в долгосрочной перспективе несет Украине только плюсы. Для украинского бизнеса открываются новые рынки, и поверьте, в определенных сегментах украинские товары в Европе будут вполне конкурентоспособны. Не следует забывать, что Ассоциация в перспективе – это новые, европейские социальные стандарты, это рынок труда для наших высококвалифицированных кадров и так далее», - отметил Устенко.

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«Но в то же время, если говорить объективно, то в краткосрочной перспективе подписание договора весьма негативно скажется на экономике страны. Надо признаться самим себе, что украинская промышленность на данный момент в полной мере не готова к вхождению в единый рынок с Европой. А это значит, что целые отрасли будут поставлены под удар, предприятия, не выдержав конкуренции, будут обанкрочены, люди останутся без работы и социальных гарантий. Промышленники понимают, что сегодня Украина получила исторический шанс. Но в то же время очевидно, это грозит утратой экономической независимости, разрушением промышленности, социальным коллапсом. И это даже в том случае, если Россия и участники Таможенного союза не будут создавать барьеры и проблемы с реализацией экспорта, что маловероятно», - считает эксперт.

«Поэтому сегодня экономисты склоняются к тому, что Украине необходимо в ближайшее время бросить все силы на модернизацию, переоснащение производства, переход на евростандарты. И уже затем входить в еврорынок во всеоружии. Также надо подумать о процессе имплементации соглашения, об учете особенностей различных отраслей экономики Украины при имплементации, а также о сроках вступления соглашения в силу. По времени отсрочка будет небольшая, но проблемы будут предупреждены», - сказал Устенко.